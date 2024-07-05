Где смотреть Нидерланды – Турция: расписание трансляций матча 1/4 финала Евро-2024

Сборная Нидерландов по футболу в субботу, 6 июля, проведет четвертьфинальный матч чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии. "Оранжевые" встретятся с одним из открытий нынешнего первенства командой Турции, которая в первом раунде плей-офф выбила Австрию.

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Встречу принимает главная арена чемпионата – Олимпийский стадион в Берлине. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

Команды встречались друг с другом 14 раз и в противостоянии наблюдается почти полный паритет – шесть побед у Нидерландов, четыре – у Турции. В последний раз соперники встречались в отборе к чемпионату мира-2022, обменявшись сверхрезультативными домашними победами: в Стамбуле хозяева выиграли 4:2, а в Амстердаме "оранжевые" взяли убедительный реванш 6:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала чемпионата Евроы-2024 между сборными Турции и Австрии был забит самый быстрый гол в истории первенства на стадии плей-офф.

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