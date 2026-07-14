Впервые с 2023-го. МОК совершил радикальный жест ради России. Фотофакт

После почти трехлетней блокировки на официальном портале Международного олимпийского комитета вновь стал доступен профиль Олимпийского комитета России. Это произошло вскоре после решения исполкома МОК о временном восстановлении членства ОКР и смягчении большинства ограничений для российских спортсменов перед отбором на Олимпиаду-2028.

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На сайте МОК снова открыта страница, посвященная Олимпийскому комитету России, которая была недоступна с осени 2023 года. В разделе обновлены сведения о руководстве организации: президентом указан министр спорта РФ Михаил Дегтярев, генеральным секретарем — Владимир Березов. Также опубликованы ссылки на официальный сайт ОКР и контактные данные организации.

Возвращение профиля стало следствием решения исполкома МОК, принятого 7 июля 2026 года. Тогда комитет временно восстановил членство ОКР и отменил значительную часть ограничений, действовавших в отношении российского спорта.

Одной из причин такого шага стало исключение из структуры ОКР спортивных организаций с оккупированных территорий Украины. В МОК заявили, что российская сторона также гарантировала отсутствие деятельности на этих территориях.

Кроме того, в комитете указали на необходимость обеспечить спортсменам доступ к квалификационным соревнованиям перед Олимпийскими играми 2028 года в Лос-Анджелесе.

После решения МОК были отменены рекомендации 2022 и 2023 годов, согласно которым россияне могли участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Также снят общий запрет на проведение международных турниров на территории России.

При этом окончательные решения о допуске спортсменов под национальным флагом и проведении соревнований в РФ будут принимать соответствующие международные федерации по своим видам спорта.

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