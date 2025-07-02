'Вопрос времени'. На будущем голкипера сборной Украины в 'Бенфике' поставили крест

Левый защитник португальской "Витории Гимараэш" Орест Лебеденко считает, что карьера Анатолия Трубина в лиссабонской "Бенфике" подходит к концу. По словам Лебеденко, перспективы голкипера сборной Украины в топ-клубах Европы не вызывают сомнений – несмотря на критику и отдельные ошибки, Трубин продолжает прогрессировать.

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Лебеденко отметил, что Анатолий провёл сильный сезон в Португалии и заслужил уважение местных болельщиков. При этом, как признался сам Трубин, ему было непросто адаптироваться, особенно из-за языкового барьера, но теперь он уже неплохо говорит по-португальски.

"Думаю, переход Трубина в європейський топ-клуб – это вопрос времени. Возможно, это будет "Челси" или другой гранд. Тем более, что он уже играет за "Бенфику", – сказал Лебеденко в интервью "Украинскому футболу".

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Анатолий Трубин сыграл полный матч за "Бенфику" в 1/8 финала клубного чемпионата мира против "Челси" и стал одним из главных антигероев поединка. За девять минут дополнительного времени 23-летний голкипер сборной Украины пропустил трижды, а его команда потерпела разгромное поражение – 1:4.

Отметим, что такая нестабильность Анатолия мешает ему рассчитывать на серьезные контракты в будущем. В предыдущем матче Трубин стал главной звездой, отбив все удары, что в итоге и вывело "Бенфику" в 1/8 финала.

Напомним, что Трубин перешел в "Бенфику" 10 августа 2023-го. Уроженец Донецка был продан за 10 млн евро + бонус в размере 1 млн евро. С того момента сыграл в 91 игре во всех турнирах, пропустив 92 гола. В 35 встречах отстоял на ноль.

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