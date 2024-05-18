Усик – Фьюри: все подробности боя за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) впервые встретятся в ринге, чтобы определить абсолютного чемпиона мира. Этот статус получит победитель противостояния, которое состоится в субботу, 18 мая.

Грандиозное шоу пройдет в аравийском Эр-Рияде на стадионе Kingdom Arena. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри. Ориентировочное начало боя – в 01:15 по киевскому времени воскресенья, 19 мая.

ПРОМО БОЯ УСИК – ФЬЮРИ

ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – ФЬЮРИ

Украинские любители бокса смогут увидеть долгожданное событие благодаря видеоплатформе Megogo, которая стала официальным транслятором боя. Прямой эфир из Эр-Рияда будет проведен на стримминговом канале "Megogo Гонг". Показ будет доступен по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

ПРОГНОЗ НА УСИК – ФЬЮРИ

Фаворитом дуэли с незначительным преимуществом считается британский боксер. Ставки на победу Фьюри принимаются с коэффициентом 1,91.

Ничья оценивается котировкой 13,00. А показатели на успех нашего чемпиона достигают уровня 2,20.

ГОНОРАРЫ УСИК – ФЬЮРИ

Поединок принесет рекордные призовые обоим боксеров. Ожидается, что гарантированные выплаты Тайсону составят 70-100 миллионов долларов.

В свою очередь Александра ожидает чек на 35-50 млн. По данным СМИ, британец часть гонорара пожертвует Украине.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Александр Усик, чемпион WBA, WBO, IBF, IBO, Ring Magazine:

– Я чувствую себя хорошо. Это большое событие для меня, для моей страны, для моей семьи. Я не могу дождаться. Я не думаю о нокауте. Мой фокус – это бокс. Если я смогу – это будет нокаут, если не смогу – то это будет 12 раундов. Этот парень боксер, а бокс – это опасный и тяжёлый спорт. Я уважаю всех моих оппонентов.

Тайсон Фьюри, чемпион WBC

– В субботу я стану обладателем всех поясов. Усик не дурачок какой-то. И я готовился к бою с ним так, словно мне предстоит драться не с человеком, а с Кинг-Конгом. Но есть факт. Я уже выигрывал все эти титулы. И я никогда не проигрывал, то есть они по-прежнему мои. Я считаю, что потерять пояс можно только в ринге. Короче, включайте в субботу трансляцию и смотрите, как я становлюсь абсолютом.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри отказался проводить дуэль взглядов с Александром Усиком после пресс-конференции. После мероприятия он нелепо оправдался за свой поступок.

В свою очередь команда украинца направила жалобу организаторам боя. Известно, что соперники непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против украинца.

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