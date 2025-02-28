'Вива Трамп!' Тайсон Фьюри отреагировал на визит Зеленского в США. Фотофакт

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри восхитился президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Британский боксер восторженно отозвался о заявлении главы Белого дома после провальных переговоров с Владимиром Зеленским, отказавшись поддержать Украину.

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Об этом Фьюри написал в Stories на своей странице в социальной сети Instagram. 36-летний спортсмен из Моркама, который в минувшем году дважды проиграл Александру Усику, выразил абсурдную мысль о том, что Трамп является единственной гарантией мира на планете.

"Вива Трамп! Остановите войны! Дональд Трамп = мир во всем мире", – написал Фьюри, комментируя пост Трампа, который обвинил Зеленского в том, что тот не хочет остановки войны в Украине.

28 февраля президент Украины встретился с Трампом в Вашингтоне. Во время переговоров между сторонами возникла напряженная ситуация, когда американцы стали предъявлять украинцам неадекватные претензии. В частности, нашу страну обвинили в том, что она недостаточно благодарна союзникам из США.

Украинская команда досрочно покинула Белый дом. В ответ на действия американского президента европейские лидеры выразили поддержку Зеленскому и нашей стране.

Отметим, что на встречу с Трампом глава государства привез самый престижный чемпионский пояс Александра Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский сделал первое заявление о переговорах с Дональдом Трампом, поблагодарив американцев за поддержку.

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