Зеленский привез Трампу самый престижный чемпионский пояс Усика. Фотофакт

Президент Украины Владимир Зеленский сдержал свое слово и привез американскому лидеру Дональду Трампу один из поясов объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика. Речь идет о титуле по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который считается самым престижным в коллекции нашего боксера.

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Это можно увидеть на видео прямой трансляции встречи двух президентов в Белом доме в Вашингтоне, куда глава украинского государства прибыл с официальным визитом 28 февраля. Известно, что Трамп является большим фанатом бокса и смешанных единоборств.

Зеленский получил пояс WBC из рук Усика после того, как победил в мае минувшего года Тайсона Фьюри, и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Тогда боксер пообещал президента выиграть еще один такой же титул взамен подаренному.

О том, что президент Украины собирается подарить американскому коллеге престижный боксерский трофей, журналисты выяснили в середине февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что WBC хочет лишить Александра Усика чемпионского пояса, если тот не станет проводить обязательную защиту.

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