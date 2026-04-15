Верхувен решил запугать Усика, повторив нелепость об украинце

Александр Чеканов
Спорт Oboz
Верхувен решил запугать Усика, повторив нелепость об украинце

Нидерландец Рико Верхувен (1-0, 1 КО) выразил твердую уверенность в своей победе над Александром Усиком (24-0, 15 КО) в поединке 23 мая. Звезда кикбоксинга при этом повторил традиционный нелепый штамп о том, что наш соотечественник не является природным супертяжем, что сыграет с ним злую шутку.

Об этом Верхувен заявил во время пресс-конференции и первой очной встречи с украинцем в Лондоне, информирует ВВС. По словам 37-летнего спортсмена, он победит Усика вне зависимости о того, будет это сделано досрочно или на записках трех боковых судей.

"Когда я нанесу ему свой лучший удар, конечно же, он упадет. Разница в весе составляет 20 килограммов. Он – крепкий боксер тяжелого веса. Я – прирожденный супертяж. В этом и разница. Вот что произойдет, когда я нанесу свой лучший чистый удар. А даже если нет, мы все равно выиграем", – сказал Верхувен.

Отметим, что накануне Усик и Верхувен провели дуэль взглядов, во время которой нидерландец не отвел досрочно свои глаза от украинца.

Напомним, вечер бокса The Ring: Glory in Giza с участием Александра и Рико пройдет в Египте. Украинец будет защищать пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Поединок был санкционирован Всемирным боксерским советом (WBC).

Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал три своих последних боя на профессиональном ринге. Также украинца обвинили в преступлении против бокса.

