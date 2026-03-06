'Безумие. Идет по головам': бой Усик – Верхувен назвали преступным и оскорбительным

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи подверг жесткой критике бой Александра Усика (24-0, 15 КО) и Рико Верхувена (1-0, 1 КО). От американца особо досталось Всемирному боксерскому совету (WBC), который санкционировал поединок и признал его добровольной защитой украинцем титула организации.

Об этом Малиньяджи написал в своей колонке для портала Boxing Scene. Бывший боксер, который выступал в первом полусреднем и полусреднем дивизионах, также назвал Усика соучастником преступления против спорта, ведь тот согласился драться за титул с кикбоксером за полноценный пояс в обход других претендентов.

"Этот бой ни в коем случае не должен быть санкционирован как титульный. Это безумие и оскорбление бокса. Усик, как чемпион, тоже несет ответственность. Это не показательный бой и Верхувен просто идет по головам. Усик всегда делал так много позитивного для бокса – он был образцом для подражания. Но, соглашаясь на это, будучи чемпионом, он становится частью проблемы. Как чемпион он должен постоянно сражаться с лучшими, а вместо этого он дает титульный бой сопернику, который этого не заслуживает", – подчеркнул Малиньяджи.

Напомним, бой украинца и Верхувена, который представляет Нидерланды и является легендой кикбоксинга, состоится 23 мая в Египте. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером.

Как сообщал OBOZ.UA, Александра Усика заподозрили в совершении безумного поступка, который буквально "похоронит бокс".

