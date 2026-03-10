Выбор удивил: Усик сказал, с кем подерется после фрик-боя с Верхувеном

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик (24-0, 15 КО) планирует провести еще как минимум три боя на профессиональном ринге. 23 мая украинец подерется со звездой кикбоксинга Рико Верхувеном (1-0, 1 КО), а затем его соперниками должны стать представители Великобритании.

Об этом сам Усик заявил в интервью DAZN, а соответствующее видео было опубликовано на странице Inside Ring Show в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По словам нашего соотечественника, после боя с Верхувеном он намерен провести бой с победителем противостояния Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) и Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

"Слушайте, вот мои ближайшие три боя. Первый – это Рико. Затем с тем, кто выиграет бой Уордли – Дюбуа. И третий бой – это мой друг Жадное пузо Тайсон Фьюри", – сказал Усик.

Отметим, что Уордли и Дюбуа подерутся 9 мая. На кону будет стоять пояс Всемирной боксерской организации (WBO), от которого сам Усик отказался из-за нежелания драться именно с Фабио.

Напомним, украинец дважды побеждал и Дюбуа, и Фьюри. Даниеля наш боксер оба раза отправлял в нокаут, а у Тайсона выигрывал по очкам.

