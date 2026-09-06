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В России назвали "геноцидом и катастрофой" случившееся с "новой любовницей Путина"

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,4 т.
Знаменитый российский тренер дал откровенное интервью и стал посмешищем
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Российский тренер Александр Жулин назвал дискриминацией и "геноцидом" решение Международного союза конькобежцев отозвать нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой и ранее у Марка Кондратюка. Бывший муж олимпийской чемпионка Татьяны Навки заявил, что российским фигуристам следует обратиться в суд.

"Отзыв нейтрального статуса у Камилы Валиевой, как и ранее у Марка Кондратюка, это катастрофа для наших фигуристов. Я безумно расстроен", – заявил Жулин в интервью "РИА Новости".

Александр Жулин

Тренер также сказал, что Валиева за четыре года якобы подверглась многочисленным проблемам, и назвал ситуацию "кошмаром"

"В данной ситуации это проявление дискриминации и геноцида со стороны Международного союза конькобежцев. И мне кажется, что надо идти в суд", – сказал Жулин.

Жулин предположил, что в ISU могли обратить внимание на результаты российских фигуристов на первом этапе юниорского Гран-при, где, по его словам, представители России заняли первые места во всех четырех видах программы. После этого тренер заявил, что Международный союз конькобежцев якобы решил действовать против российских спортсменов.

Камила Валиева

Слова Жулина вызвали насмешки у россиян. Один из пользователей призвал "почитать толковый словарь", комментируя употребление слова "геноцид".

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Другой читатель написал, что подобные формулировки обесценивают реальные случаи геноцида. Еще один пользователь в ответ на слова Жулина о необходимости суда посоветовал ему перестать использовать термин "геноцид" в отношении спортивной санкции.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Комментаторы также иронизировали над заявлением тренера, предлагая использовать вместо "геноцида" слова "пестицид", "гербицид", "фемицид" и "экоцид".

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой.

В феврале 2024-го Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Путин и Валиева

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