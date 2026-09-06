В России назвали "геноцидом и катастрофой" случившееся с "новой любовницей Путина"

Российский тренер Александр Жулин назвал дискриминацией и "геноцидом" решение Международного союза конькобежцев отозвать нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой и ранее у Марка Кондратюка. Бывший муж олимпийской чемпионка Татьяны Навки заявил, что российским фигуристам следует обратиться в суд.

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"Отзыв нейтрального статуса у Камилы Валиевой, как и ранее у Марка Кондратюка, это катастрофа для наших фигуристов. Я безумно расстроен", – заявил Жулин в интервью "РИА Новости".

Тренер также сказал, что Валиева за четыре года якобы подверглась многочисленным проблемам, и назвал ситуацию "кошмаром"

"В данной ситуации это проявление дискриминации и геноцида со стороны Международного союза конькобежцев. И мне кажется, что надо идти в суд", – сказал Жулин.

Жулин предположил, что в ISU могли обратить внимание на результаты российских фигуристов на первом этапе юниорского Гран-при, где, по его словам, представители России заняли первые места во всех четырех видах программы. После этого тренер заявил, что Международный союз конькобежцев якобы решил действовать против российских спортсменов.

Слова Жулина вызвали насмешки у россиян. Один из пользователей призвал "почитать толковый словарь", комментируя употребление слова "геноцид".

Другой читатель написал, что подобные формулировки обесценивают реальные случаи геноцида. Еще один пользователь в ответ на слова Жулина о необходимости суда посоветовал ему перестать использовать термин "геноцид" в отношении спортивной санкции.

Комментаторы также иронизировали над заявлением тренера, предлагая использовать вместо "геноцида" слова "пестицид", "гербицид", "фемицид" и "экоцид".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой.

В феврале 2024-го Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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