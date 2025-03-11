'В отличии от россиян ему украинцы...' Чемпионка ОИ из РФ позорно высказалась о выборах президента МОК

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова выдала циничную мысль о том, что Украина безразлична спортивным функционерам. Депутатка Государственной думы с характерными для россиян надменностью и пренебрежением отметила, что представители РФ якобы более ценнее.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "РБ Спорт" на фоне визита в Москве кандидата на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ. Бывшая спортсменка добавила, что глава Международной федерации гимнастики (FIG) до этого посетил Киев лишь из политических соображений.

"Они правильно сделали, показав нейтральную позицию по отношению к России. Больше скажу, если бы у Моринари была возможность, то он посетил бы только Россию. Заезд в Украину был сделан только для того, чтобы никто не обвинил в предвзятости. Хотя ему украинцы никакого преимущества по голосам дать не могут, в отличии от россиян. В общем, со стороны японца был сделан ход конем. Мне кажется, что он поступил очень грамотно", – сказала Журова.

Ранее Ватанабэ выступил с циничным призывом к украинским спортсменам из-за их отношения к россиянам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Томас Бах, который покидает свой пост, откровенно высказался о своем отношении к России и диктатору Владимиру Путину.

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