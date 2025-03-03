Президент международной федерации цинично призвал украинцев 'воздержаться от ненависти'

Глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе, который является кандидатом на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), призвал украинских спортсменов принять участие россиян в турнирах под нейтральным фагом. Он отметил, что понимает негатив наших соотечественников к представителям РФ, но выступает за объединение.

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Об этом Ватанабе заявил во время онлайн-конференции, информирует пропагандистское издание "Спорт-Экспресс". 66-летний японский функционер добавил, что выступает за мир, а также выразил веру в силу Олимпийских игр останавливать конфликт и объединять людей.

"Я сегодня приехал в Украину, много раз встречался с украинскими гимнастами. И я им говорил: воздержитесь от ненависти, примите выступление россиян в нейтральном статусе. Но они даже сейчас не могут это принять. Однако я продолжаю с ними общаться. Спорт может помочь миру, Олимпийские игры могут снизить трения. Я понимаю на сто, на тысячу процентов, и не только украинцев – я разговаривал с израильтянами, палестинцами. Но мы должны искать решение. Сложно, но нам надо это обсуждать", – сказал Ватанабе.

Выборы нового президента МОК пройдут 20 марта. На пост кроме Ватанабе претендуют Фейсал ибн Хусейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Юхан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция).

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