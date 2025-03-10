'Они превратились в...' Президент МОК высказался о России и Путине

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что у него были хорошие отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Однако они были полностью испорчены после того, как была вскрыта система допинга РФ, а страна-агрессорка вторглась в Украину.

Видео дня

Об этом Бах заявил в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland. Глава МОК, который завершают свою работу на своем посту, также отметил, что введенные санкции в отношении российских спортсменов спровоцировали настоящую войну хейта и оскорблений от кремлевской пропаганды.

"Мы очень хорошо поработали с Путиным перед Олимпиадой в Сочи. Однако очень скоро после Игр-2014 стало известно о государственной системе допинга в России, что серьезно испортило отношения. В результате наших действий после вторжения в Украину отношения с Россией теперь не только полностью заморожены, они тоже превратились в противоположность. С тех пор меня в России называют нацистом", – сказал Бах.

Отметим, что 20 марта состоятся выборы нового президента МОК. На пост претендуют Фейсал ибн Хусейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Юхан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция) и Моринари Ватанабе (Япония).

Как сообщал OBOZ.UA, претендент на пост нового президента МОК Моринари Ватанабе выступил с циничным призывом к украинским спортсменам из-за их отношения к россиянам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!