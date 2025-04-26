В национальной сборной Украины массово исключили игроков перед стартом чемпионата мира по хоккею

Сборная Украины по хоккею сократила состав перед началом чемпионата мира–2025 в дивизионе IA, который принимает румынский Сфынту-Георге. Как сообщает "Суспильне", со ссылкой на главного тренера команды Дмитрий Христич, из окончательной заявки были исключены четыре игрока.

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В турнире не примут участие защитник Владимир Волков и нападающие Вадим Мазур, Илья Крикля и Ярослав Панченко. Особенно неожиданным стало отсутствие в составе Мазура — он регулярно играл за национальную команду на чемпионатах мира с 2021 года и был центральным нападающим первого звена на ЧМ–2024, по итогам которого сборная Украины повысилась в классе.

Мундиаль стартует в воскресенье, 27 апреля. Уже в первом матче украинцы сыграют против сборной Великобритании — встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Накануне стал известен телеканал, который покажет встречу. Кроме британцев и украинцев на ЧМ в Румынии выступают команды Японии, Польши, Италии и хозяев турнира. Две лучшие сборные чемпионата получат права в будущем году выступить в топ-дивизионе.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IIHF) назвала обидчика Украины в отборе на Олимпиаду-2026 участником Игр в случае недопуска России.

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