Где смотреть хоккей Украина – Великобритания: расписание трансляций ЧМ-2025

Мужская сборная Украины по хоккею попробует в впервые с 2007 года пробиться в элиту чемпионата мира. В воскресенье, 27 апреля, подопечные тренера Дмитрия Христича стартуют на мировом первенстве-2025 в дивизионе IA, которое принимает румынский Сфынту-Георге.

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Первым соперником "сине-желтых" станет команда Великобритании. Время начала поединка – 17:00 по киевскому времени.

Украинские любители хоккея смогут поддержать своих любимцев благодаря "Суспильному". Прямой эфир будет доступен на телеканале "Суспильне Спорт", его официальном сайте и региональных каналах вещателя. Трансляции можно увидеть на видеоплатформе Megogo.

Кроме британцев и украинцев на ЧМ в Румынии выступают команды Японии, Польши, Италии и хозяев турнира. Две лучшие сборные чемпионата получат права в будущем году выступить в топ-дивизионе мундиаля.

Британцы вылетели в дивизион IА после того, как заняли последнее место в группе ЧМ-2024, проиграв шесть матчей из семи.

Отметим, что ранее молодежная сборная Украины по хоккею выиграла чемпионата мира в дивизионе IB и в будущем году поспорит за выход в элиту.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IIHF) назвала обидчика Украины в отборе на Олимпиаду-2026 участником Игр в случае недопуска России.

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