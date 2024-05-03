Один шаг до элиты: сборная Украины по хоккею выиграла ЧМ-2024 и повысилась в классе. Видео

Сборная Украины по хоккею выиграла чемпионат мира в Дивизионе IB, который завершился в Литве. Подопечные Дмитрия Христича в поединке против хозяев турнира были сильнее 4:1, добыв "золото" турнира и путевку в Дивизион IА, где в последний раз выступали в 2017-м. Теперь в будущем году "сине-желтые" поборються за выход в элиту.

Игра началась под диктовку наших хоккеистов. За первые 10 минут украинцы дважды заработали право на игру в большинстве. Именно вторая такая возможность позволила подопечным Христича открыть счет, когда Дании Трахта после передачи Игоря Мережко мощно выстрелил в ближний угол ворот соперников.

Во втором периоде команды действовали на встречных курсах. Хозяева льда достаточно часто играли жестко. Украинцы вновь заработали удаление для соперников, но большинство реализовать не смогли. На 31-й минуте наша команда неожиданно удвоила преимущество – после выигранного вбрасывания тот же Трахт на пятаке подставил клюшку под прострел Ивана Сысака.

Решающий 20-минутный отрезок игры превратился в попытки хозяев совершить камбэк, а украинцев – убежать в контратаку. С середины периода Литва устроила настоящий штурм ворот Богдана Дяченко, но за шесть минут до финальной сирены снова пропустила в меньшинстве – отличный бросок со средней дистанции удался Андрею Денискину.

За три минуты до конца хозяева заработали большинство и сняли вратаря. В игре шесть на четыре литовцы очень быстро сквитали одну шайбу. Однако через 30 секунд Украина убежала в контратаку на пустую "рамку" соперника и Александр Пересунько вбил четвертый гол.

Таким образом "сине-желтые" выиграли все пять матчей чемпионата с общим счетом 31:2. В будущем году подопечные Христича сыграют во втором по силе дивизионе мирового хоккея.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Словакии не станет задействовать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которую проводит Россия, на чемпионате мира-2024 в элитном дивизионе.

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