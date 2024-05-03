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Один шаг до элиты: сборная Украины по хоккею выиграла ЧМ-2024 и повысилась в классе. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
5,7 т.
Один шаг до элиты: сборная Украины по хоккею выиграла ЧМ-2024 и повысилась в классе. Видео

Сборная Украины по хоккею выиграла чемпионат мира в Дивизионе IB, который завершился в Литве. Подопечные Дмитрия Христича в поединке против хозяев турнира были сильнее 4:1, добыв "золото" турнира и путевку в Дивизион IА, где в последний раз выступали в 2017-м. Теперь в будущем году "сине-желтые" поборються за выход в элиту.

Игра началась под диктовку наших хоккеистов. За первые 10 минут украинцы дважды заработали право на игру в большинстве. Именно вторая такая возможность позволила подопечным Христича открыть счет, когда Дании Трахта после передачи Игоря Мережко мощно выстрелил в ближний угол ворот соперников.

Один шаг до элиты: сборная Украины по хоккею выиграла ЧМ-2024 и повысилась в классе. Видео

Во втором периоде команды действовали на встречных курсах. Хозяева льда достаточно часто играли жестко. Украинцы вновь заработали удаление для соперников, но большинство реализовать не смогли. На 31-й минуте наша команда неожиданно удвоила преимущество – после выигранного вбрасывания тот же Трахт на пятаке подставил клюшку под прострел Ивана Сысака.

Решающий 20-минутный отрезок игры превратился в попытки хозяев совершить камбэк, а украинцев – убежать в контратаку. С середины периода Литва устроила настоящий штурм ворот Богдана Дяченко, но за шесть минут до финальной сирены снова пропустила в меньшинстве – отличный бросок со средней дистанции удался Андрею Денискину.

За три минуты до конца хозяева заработали большинство и сняли вратаря. В игре шесть на четыре литовцы очень быстро сквитали одну шайбу. Однако через 30 секунд Украина убежала в контратаку на пустую "рамку" соперника и Александр Пересунько вбил четвертый гол.

Таким образом "сине-желтые" выиграли все пять матчей чемпионата с общим счетом 31:2. В будущем году подопечные Христича сыграют во втором по силе дивизионе мирового хоккея.

Один шаг до элиты: сборная Украины по хоккею выиграла ЧМ-2024 и повысилась в классе. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Словакии не станет задействовать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которую проводит Россия, на чемпионате мира-2024 в элитном дивизионе.

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