В Крыму пособник российских оккупантов похвастался захватом собственности Усика

Председатель так называемого Государственного совета республики Крым Владимир Константинов похвастался захватом имущество украинского суперчемпиона Александра Усика. Пособник российских оккупантов при этом навесил на уроженца Симферополя множество ярлыков, придуманных кремлевской пропагандой.

Видео дня

Об этом Константинов написал в своем Telegram-канале. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина с восторгом рассказал о работе на русских захватчиков, а также раскритиковал Усика за то, что тот осуждает агрессивную и преступную войну, которую РФ развязала против нашей страны.

"Сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов. Среди них – спортсмен Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ", – отметился бредом Константинов.

Ранее Усик заявил о желании выкупить у государства футбольный стадион в Симферополе после деоккупации Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик напомнил о том, что случится в мире, если западные страны не остановят агрессию путинской России против Украины. Также боксер называл то, чего его лишила РФ, и обратился к президенту США Дональду Трампу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!