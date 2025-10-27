'Чтобы у них была возможность': Усик заявил, что хочет купить стадион в Крыму

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик признался, что хотел бы выкупить у государства футбольный стадион в Симферополе после деоккупации Крыма. По словам звездного боксера, он мечтает о том, чтобы в его родном городе предоставить детям возможность бесплатно заниматься спортом.

Об этом Усик рассказал во время встречи с ранеными бойцами бригады "Лють" и стрелковых подразделений Национальной полиции, информирует сайт 24 канала. Усик напомнил о том, что на стадионе "Таврии" он много лет назад мечтал выступать в составе одноименной команды.

"Когда мы освободим Крым, я хочу выкупить стадион "Таврия" и создать там бесплатную секцию бокса для детей. Чтобы у них была возможность развиваться в Украине, дома, на своей земле", – сказал Усик.

Напомним, что в юношестве Александр активно занимался футболом, однако вынужден был бросить секцию из-за дороговизны занятий и экипировки. В итоге в 15 лет он оказался в боксерском зале и вписал свое имя в историю этого вида спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик напомнил о том, что случится в мире, если западные страны не остановят агрессию путинской России против Украины. Также боксер называл то, чего его лишила РФ, и обратился к президенту США Дональду Трампу.

