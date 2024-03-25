'Ужасно, что такое происходит': главный тренер Исландии вспомнил о войне в Украине

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде накануне финала плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024 с Украиной вспомнил о войне в нашей стране. По словам 70-летнего норвежского специалиста, его дочь приютила у себя бежавших от военной агрессии России украинцев.

Об этом Харейде рассказал в интервью порталу mbl.is. Он назвал абсолютно ненормальной ситуацию в современном мире, когда одна страна нападает на другую. Наставник исландцев выразил сочувствие украинцам, а также футболистам сборной Сергея Реброва, которые уже больше двух лет не могут играть на домашних стадионах.

"Я сочувствую украинцам, которые сильно пострадали. Моя дочь приняла у себя в доме беженцев из Украины, и мне жаль их за то, что им пришлось бежать из своей страны из-за нападений со стороны другой страны. Ужасно, что такое происходит в современном обществе", – сказал Харейде.

Напомним, матч Украина – Исландия за право сыграть на континентальном первенстве в Германии состоится во вторник, 26 марта. Букмекеры уже назвали явного фаворита поединка. Свой прогноз на игру также сделал искусственный интеллект.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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