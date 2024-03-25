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"Ужасно, что такое происходит": главный тренер Исландии вспомнил о войне в Украине

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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'Ужасно, что такое происходит': главный тренер Исландии вспомнил о войне в Украине

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде накануне финала плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024 с Украиной вспомнил о войне в нашей стране. По словам 70-летнего норвежского специалиста, его дочь приютила у себя бежавших от военной агрессии России украинцев.

Об этом Харейде рассказал в интервью порталу mbl.is. Он назвал абсолютно ненормальной ситуацию в современном мире, когда одна страна нападает на другую. Наставник исландцев выразил сочувствие украинцам, а также футболистам сборной Сергея Реброва, которые уже больше двух лет не могут играть на домашних стадионах.

"Ужасно, что такое происходит": главный тренер Исландии вспомнил о войне в Украине
"Ужасно, что такое происходит": главный тренер Исландии вспомнил о войне в Украине

"Я сочувствую украинцам, которые сильно пострадали. Моя дочь приняла у себя в доме беженцев из Украины, и мне жаль их за то, что им пришлось бежать из своей страны из-за нападений со стороны другой страны. Ужасно, что такое происходит в современном обществе", – сказал Харейде.

"Ужасно, что такое происходит": главный тренер Исландии вспомнил о войне в Украине

Напомним, матч Украина – Исландия за право сыграть на континентальном первенстве в Германии состоится во вторник, 26 марта. Букмекеры уже назвали явного фаворита поединка. Свой прогноз на игру также сделал искусственный интеллект.

"Ужасно, что такое происходит": главный тренер Исландии вспомнил о войне в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии. 

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