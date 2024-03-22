Букмекеры оценили шансы сборной Украины на победу в финале плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу считается явным фаворитом финала плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года в Германии. Подопечные Сергея Реброва после победы над Боснией во вторник, 26 марта, сыграют во Вроцлаве с Исландией, с которой поспорят за путевку на континентальное первенство.

Встречу примет стадион "Тарчинськи Арена". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Аналитики уже определились с шансами команд на победу. Украинскую команду эксперты считают безоговорочным фаворитом. Ставку на победу нашей сборной принимаются с коэффициентом 1,65.

Ничья оценивается котировкой 3,75. А показатели на триумф гостей достигают уровня 5,50.

При этом букмекеры уверены в том, что поединок не порадует зрителей высокой результативностью. На то, что команды забьют не более двух мяч, предлагается индекс 1,67.

Отметим, что соперники четырежды встречались друг с другом. Оба поединка в Украине завершились вничью 1:1. А в Рейкьявике "сине-желтые" выиграли 1:0 в отборе Евро-2000 и проиграли 0:2 в квалификации ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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