Усику устроили грандиозную подставу с боем за абсолютное чемпионство

Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) в обозримом будущем не сможет провести второй поединок за абсолют. Чемпион IBF Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) снялся с боя против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).

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Схватка Дюбуа – Паркер должна была состоятся в Эр-Рияде 22 февраля, однако 27-летний британец подхватил вирусную инфекцию и отказался выходить в ринг. Его заменит конголезец Мартин Баколе (21-1, 16 КО).

Стоит отметить, что сейчас в столице Саудовской Аравии стоит достаточно холодная погода, как для боксерских поединков, а организаторы все мероприятия проводят вечером на открытом воздухе.

Многие участники шоу пришли на открытую тренировку в шапках и перчатках. Не исключено, что именно это стало причиной болезни Даниэля.

Стоит отметить, что главным боем вечера 22 февраля обозначен бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Артуром Бетербиевым и претендентом на титул Дмитрием Биволом

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2024-го Усик отказался от титла Международной федерации бокса (IBF) и пояс был выставлен на кон встречи Дюбуа - Джошуа. 22 сентября прошлого года Дюбуа нанес сенсационное поражение Джошуа, нокаутировав соотечественника в пятом раунде.

22 декабря 2024 года после повторной победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик заявил, что готов провести бой с Даниэлем Дюбуа, когда тот вышел в ринг и потребовал реванша с украинцем.

Отметим, что Александр и Даниель дрались в августе 2023 года в Варшаве. Тогда украинец победил техническим нокаутов в девятом раунде, а британец отметился ударом ниже пояса. После боя команда Дюбуа подавала апелляцию на результат, которая была отклонена.

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