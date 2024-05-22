'Усику не с кем боксировать': у украинца остался только один бой с настоящей интригой, по мнению бывшего чемпиона мира

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол (31-5, 12 КО) считает, что после победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) и завоевания титула абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона у Александра Усика (22-0, 14 КО) уже не осталось конкурентов достойного уровня. По мнению украинского боксера, интригой является лишь реванш из Фьюри.

Постол уверен, что даже бывший обладатель пояса WBC Деонтей Уайлдер не сможет дать бой Александру.

"Пожалуй, Усику уже и не с кем там боксировать. Да, остается только Уайлдер, но мне кажется, что Саша вообще без проблем с ним разберется. Даже досрочно должен выигрывать у американца. Да, единственное было бы интересно посмотреть реванш с Фьюри", – считает Виктор.

Однако во втором поединке Цыганский король может быть более опасен для Усика.

"Мне кажется, что Фьюри уже будет легче боксировать с Сашей, потому что он с ним уже боксировал, он обязательно пересмотрит бой, сделает работу над ошибками, и он уже будет знать, как против него работать. Поэтому кажется, что Александру будет труднее, если состоится матч-реванш", – добавил Постол.

Ранее в разговоре с OBOZ.UA бывший украинский чемпион объяснил, как рефери помог Тайсону и почему ему будет легче во втором бою.

Известно, что Усик был госпитализирован после боя с Тайсоном Фьюри. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти боксера.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

Стало известно, что Усик потеряет титул абсолютного чемпиона мира к началу лета. Это решение разозлило британца Тони Белью.

А в Англии заговорили о том, что цыганский король завершит карьеру после поражения.

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