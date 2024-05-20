'Усику будет тяжелее в реванше с Фьюри': бывший украинский чемпион объяснил, как рефери помог Тайсону и почему ему будет легче во втором бою

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол (31-5, 12 КО) был уверен, что Александр Усик (22-0, 14 КО) сможет победить британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) по очкам, несмотря на габариты Цыганского короля. Крымчанин выделяется своим стилем, из-за которого с ним очень неудобно боксировать.

В комментарии OBOZ.UA Постол рассказал, за счет чего Усик доставил Фьюри столько проблем, когда он начал волноваться за украинца и что особенного в технике Александра.

– Перед боем мне многие задавали вопрос: какое твое мнение? Я отвечал, что Александр победит по очкам. А все остальные мне говорили: "Да нет, Фьюри выиграет". Но я говорил, что Саша – гораздо техничнее Тайсона, более подвижный, и Фьюри будет тяжело боксировать с Александром.

– Если честно, когда у Усика появилось рассечение, то я начала немножко волноваться за него. А вы как?

– Я начал переживать тогда, когда Саша пропустил снизу один такой мощный удар. Но напряжение немного спало после того, как Фьюри отсчитали нокдаун. Тогда преимущество было уже у Александра.

– Но был таки, если не критический, то достаточно опасный для Усика отрезок где-то в пятом и особенно в шестом раунде?

- Да да. И там было видно, что Саше было трудно подойти к нему, подобраться поближе через габариты Фьюри. Он такой как Кинг-Конг, а Саша на его фоне маленький. Было видно, что ему приходилось очень тяжело. Но Александр со всем справился.

– После нокдауна Фьюри в 9 раунде у команды Усика и многих специалистов были претензии к рефери. Говорили, что он не правилами прервал поединок, а потом очень медленно отсчитывал британцу этот нокдаун. Были заявления, что он украл у украинца досрочную победу. А вы что думаете по этому поводу?

– Можно сказать, что в определенной степени рефери спас Фьюри, потому что британец должен был упасть на пол или хотя бы прикоснуться к настилу рукой или коленом, и тогда уже нужно было начинать отсчитывать. Но он там просто как-то наклонился на канаты. И этим рефери его спас и дал время восстановиться.

– Вы вели какие-то подсчеты во время боя? Что у вас получалось перед объявлением судейских записок?

– А у меня так и получилось, действительно судьи посчитали, что благодаря нокдауну Саша два раунда был впереди.

– Не хочется захотеть далеко вперед, но мне интересно, по вашему мнению, Фьюри посерьезнее отнесется к реваншу с Усиком?

– Мне кажется, что Фьюри уже будет легче боксировать с Сашей, потому что он с ним уже боксировал, он обязательно пересмотрит бой, сделает работу над ошибками, и он уже будет знать, как против него работать. Поэтому кажется, что Александру будет труднее, если состоится матч-реванш.

– Журнал The Ring назвал Усика лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Соглашаетесь, что сейчас он самый технический бойец мира?

– Усик стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Поэтому почему бы нет? Конечно, есть много хороших бойцов, но он боксировал со всеми топовыми соперниками в своих дивизионах и побеждал их, поэтому, по моему мнению, Саша заслуживает этого статуса.

– Вот вы сказали, что Усик уже встречался в ринге со всеми сильнейшими боксерами и последними чемпионами супертяжелого веса, пожалуй, кроме Уайлдера. А кого бы вам было интересно увидеть среди будущих соперников Усика? Поскольку Джошуа он дважды победил, Фьюри тоже. То есть, куда уже повыше?

– Наверное, ему уже и не с кем там боксировать. Да, остается только Уайлдер, но мне кажется, что Саша вообще без проблем с ним разберется. Даже досрочно должен выигрывать у американца. Да, единственное было бы интересно посмотреть реванш с Фьюри.

– Что такого уникального в Усике, на ваш взгляд?

– У Александра осталась та любительская школа. Он боксирует не как профессионал – принимает на себя, хочет одним ударом выиграть нокаутом. Он боксирует, как любитель – обманывает, обыгрывает, на ножках дергает. Он очень неудобен и боксировать с ним очень тяжело. Поэтому есть у Саши такая черта любительская, наш парень (улыбается). Но он работает, работает, понимаете?

– Был период, когда говорили, что Усика вроде бы слабая челюсть и он не очень хорошо держит удар, а после поединка Александра с Дюбуа начали появляться мнения, что у украинца уже слабое туловище. Думаю, это на фоне заявлений британца и его команды, что он попал Усику не ниже пояса и должен быть нокаут. А как вы считаете: есть ли под этим какая-нибудь почва, или просто выдумки, чтобы подогреть любопытство?

– Считаю, что все это выдумки. Я не видел ни разу, чтобы Саша там как-то особенно по животу пропускал.

– Виктор, в мае мы писали о вашем первом тренере Иване Михееве, который служит в пограничных войсках "Стальная граница" и чуть не погиб при выполнении боевого задания. Около трех недель провел в реанимации. Как он сейчас себя чувствует?

– Сейчас он находится в Киеве, продолжается реабилитация, но, слава Богу, идет на поправку.

– А вас мы еще увидим в ринге?

– Да я сам уже звоню всем и говорю, давайте сделаем еще один-два поединка. И уже буду завершать карьеру. Поэтому сейчас поддерживаю форму, но хочу еще немного побоксовать. Где хотел бой? Где будут хорошие предложения, там и выйду.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Усик потеряет титул абсолютного чемпиона мира.

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