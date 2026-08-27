"Израиля уже не было бы": Трамп напомнил, что без его вмешательства Иран получил бы ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что без него "Израиля уже не было бы". Речь шла о том, что во время своего первого президентского срока он вывел Штаты из ядерного соглашения с Ираном. По словам политика, если бы не этот шаг, Тегеран уже обладал бы ядерным оружием и применил бы его против Израиля.

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Об этом Трамп заявил 26 августа, выступая в подкасте консервативного комментатора Гленна Бека. Его цитирует CBS News.

Американский лидер назвал ядерное соглашение с Ираном времен Обамы "одним из самых опасных соглашений за всю историю", охарактеризовав его как "путь к ядерному оружию". В 2018 году он в одностороннем порядке вывел США из этого соглашения.

"Иран обладал бы ядерным оружием. Они бы его применили. Израиль был бы полностью уничтожен. Если бы Дональд Трамп не был президентом, сейчас не было бы Израиля… и это гарантировано", – заявил Трамп.

В июне этого года президент США делал подобные заявления на саммите G7 во Франции.

Ядерное соглашение с Ираном

Совместный всеобъемлющий план действий – ядерное соглашение, подписанное в Вене 14 июля 2015 года между Ираном, группой "5+1" (пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией, а также Германией) и ЕС по ядерной программе Ирана.

Оно предусматривало ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие международных экономических санкций.

В мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из этого соглашения и возобновлении санкций против Ирана. Он назвал соглашение "гнилым", неспособным предотвратить появление ядерного оружия у Ирана в ближайшем будущем, и пообещал возобновить жесткие ограничения, затрагивающие ядерную деятельность Тегерана.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным медиа, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов завершить войну с Ираном даже без подписания ядерного соглашения. Он неделями готовил почву для объявления победы в конфликте, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив.

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