"Ненавижу российское". Самый знаменитый грузин UFC резко высказался про Россию

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил свою резкую реакцию на появление российского флага после победы Ислама Махачева. Грузинский боец заявил, что его претензии связаны не с россиянами, а с политикой и действиями российских властей.

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Двалишвили опубликовал обращение после слов Махачева, который посчитал, что грузин негативно отреагировал на его очередную защиту титула. По словам Мераба, он уважает чемпиона UFC и поздравил его с победой, однако был недоволен появлением российского флага в октагоне.

"Я не ненавижу российских людей. Я ненавижу российскую политику и российское правительство", – заявил Двалишвили.

Грузин также напомнил о российской оккупации части территории Грузии и заявил, что считает действия Москвы причиной страданий грузинского народа. Кроме того, он упомянул войну против Украины и насилие в Чечне.

При этом Двалишвили подчеркнул, что его слова не были направлены против Махачева лично. По его словам, он с уважением относится к бойцу и жителям Кавказа, включая представителей Дагестана и Чечни.

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