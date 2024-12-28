Усика выкинули из топ-10 мирового рейтинга после реванша с Фьюри. Что происходит

Главный статистический боксерский портал boxrec.com расположил чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) на 13-м месте в рейтинге лучших профессиональных боксеров мира. Несмотря на победу в реванше над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО), нашего соотечественника выбросили из топ-10.

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Менеджер нашего супертяжа Эгис Климас эмоционально прокомментировал такую ситуацию, заявив, что это не рейтинг, а "самая большая х*рня, которую он видел".

В тоже время многие пользователи обратили внимание, что на BoxRec появился отдельный раздел #PoundForPound, где отображается рейтинг боксеров вне зависимости от весовой категории и там Усик первый. А то, где Александр 13-й – это просто список топ-бойцов.

"Система BoxRec основана исключительно на количестве поединков и стандарте боя. Такого количества профессиональных боев Усик не провел. Да, это "х*рня, но, так устроена система", – написал один из комментаторов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Во время оглашения победителем украинца на камеру попала реакция жены Фьюри. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Спустя несколько дней видео боя было заблокировано по жалобе Европейского футбольного союза (УЕФА), который заявил о нарушении законодательства об авторском праве.

Кроме того, появились версии, почему Усик носил перевернутый флаг Украины на реванше с Фьюри.

Отметим, что сразу после боя появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

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