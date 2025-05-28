Усика побили на тренировке. Видео

Украинский чемпион по версиям WBC/WBA/WBO Александр Усик (23-0, 14 КО) в преддверии реванша с Даниэлем Дюбуа отрабатывает на тренировках удары по корпусу. Издание The Ring выложило небольшое видео, где видно, как Александра избивает его спарринг-партнер Дмитрий Митрофанов.

Видео дня

Усик в свою очередь не просто стоит и получает удары, а отвечает Митрофанову. В какой-то момент Дмитрий не выдерживает и жалуется, что Александр бьет "не так как надо". В ответ Саша отшучивается, что это не его проблемы и ему тоже больно.

Александр Усик и Даниель Дюбуа снова выйдут в ринг 19 июля в Лондоне. Перед реванше между соперниками уже состоялась дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой британец спровоцировал украинца – он толкнул Усика. Александр отреагировал на это, а перед пресс-конференцией сделал неожиданный жест.

Интерес к бою подогревают не только участники, но и технологии – искусственный интеллект Grok спрогнозировал, в каком раунде завершится реванш, и выделил слабое место Усика в бою с Дюбуа.

Первый поединок состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде, но пятый раунд запомнился спорным эпизодом. Дюбуа ударил Усика в область живота, после чего украинец оказался на полу.

Рефери расценил это как удар ниже пояса и дал время на восстановление. Команда британца с этим не согласилась и подала апелляцию, но она была отклонена. Статистика боя показала уверенное преимущество украинского чемпиона.

Ранее Усик рассказал, с кем хочет провести прощальный бой, а также поделился планами после реванша с Дюбуа. В свою очередь, сам британец отметил одну особенность украинского народа.

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