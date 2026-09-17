Очередное увольнение Генерального прокурора вновь запустило хорошо известный сценарий массированного информационно-политического давления. Антикоррупционный грантовый сектор, медиаресурсы из орбиты олигарха Фиалы и депутаты из либерального крыла развернули агрессивную кампанию с единственным ультиматумом: "Нужны не фамилии, а новые правила". В соцсетях и СМИ идет синхронное нагнетание страстей – с категоричными заявлениями о "тупиковой ситуации" и требованиями немедленно принять законопроект № 15343, передав отбор главы Офиса генерального прокурора под контроль международных экспертов.

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При этом происходит откровенная манипуляция и шантаж евроинтеграцией. Пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье действительно напомнил о требовании ЕС относительно объективной и прозрачной процедуры назначения (objective, transparent and merit-based). Но Брюссель не требует принятия именно законопроекта № 15343 – это лишь депутатская модель, которую с помощью массированного медиадавления на общество пытаются выдать за безальтернативный ультиматум Запада.

Однако стоит посмотреть на это без розовых очков. Ни один конкурс не является панацеей и сам по себе не решает вопросов глубинной реформы, очищения от коррупции и повышения эффективности. Яркий пример – Всеволод Князев, который прошел "образцовый" открытый конкурс в Верховный Суд, набрал высокие 795 баллов и занял 3-е место в рейтинге, что нисколько не помешало ему впоследствии оказаться в эпицентре самого громкого коррупционного скандала в истории судебной системы.

Украинская система уже прошла через десятки "исторических реформ", ни одна из которых так и не привела к реальному улучшению работы прокуратуры, а лишь дезорганизовала её и подорвала профессиональный уровень. Вспомним спецоперацию с принятием разового закона специально под Юрия Луценко, когда требования к должности переписали за ночь исходя из политической целесообразности. Вспомним и "переатестационные реформы" Руслана Рябошапки, которые вместо преодоления коррупции привели к массовому оттоку профессиональных кадров и судебным искам о восстановлении.

Все эти эксперименты имеют общий знаменатель – постоянное ослабление правоохранительной системы. Нынешнее требование провести очередной конкурс и удерживать систему в состоянии неопределенности из-за длительного периода с "и.о." преследует вполне конкретную цель – подорвать баланс в правоохранительной вертикали и перевести ключевой институт под внешнее управление.

Конституция Украины четко определяет архитектуру власти: кандидатуру Генерального прокурора вносит Президент Украины, а Верховная Рада дает согласие. Это прямая политическая и конституционная ответственность руководства государства. Передавать функции отбора сторонним комиссиям под видом "независимости" – это не реформа, а размывание ответственности, подмена Основного Закона и добровольный отказ от собственной правовой субъектности.

Стране нужна не очередная имитация очищения через внешние фильтры, а полноценное восстановление законности и суверенитета правоохранительной системы. Изменение механизма назначения без возрождения профессионализма и уважения к Конституции не даст никакого результата – это лишь очередная ширма для перераспределения контроля над системой.

Хватит экспериментов с сомнительным влиянием на государственный суверенитет! Пора наводить порядок в государстве! Конституционный порядок!