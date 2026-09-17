Зеленский возложил обязанности генпрокурора на Антона Ковальского: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности Генерального прокурора Украины. Функции руководителя Офиса генпрокурора временно будет исполнять Антон Ковальский.

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Соответствующий указ №946/2026 был опубликован 17 сентября. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Президент все решил сам

Глава государства руководствовался статьей 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". Часть вторая этой статьи регламентирует, что именно президент Украины в условиях военного положения принимает по предложению Совета национальной безопасности и обороны Украины решение о привлечении Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мер правового режима военного положения;

"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: возложить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", – говорится в указе Зеленского.

В мирное время президент выбирает кандидата на должность генерального и подает представление в Верховную Раду. Парламент рассматривает кандидатуру и должен дать свое согласие (необходимо минимум 226 голосов народных депутатов). Освобождение от должности происходит по аналогичной процедуре – президентом с согласия Верховной Рады, либо парламент может сам выразить ему вотум недоверия.

Кто такой Антон Ковальский

С 1 июля 2025 года по 17 сентября 2026 года Антон Ковальский руководил Хмельницкой областной прокуратурой. С сентября 2020 по октябрь 2021 года занимал должность заместителя руководителя Винницкой областной прокуратуры, с ноября 2021 года – руководителя Черновицкой областной прокуратуры.

Краткая биография

Родился Антон Ковальский 12 мая 1984 года в Виннице. В 2011 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины по специальности "Правоведение".

Работу в органах прокуратуры начал в 2011 году, постепенно занимая должности: старшего следователя; старший прокурор прокуратуры Винницы; старший прокурор отдела прокуратуры Винницкой области; начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора по уголовному производству прокуратуры Винницкой области; начальника управления надзора по уголовному производству прокуратуры Винницкой области; заместителя прокурора Винницкой области.

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