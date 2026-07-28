Усик заговорил о Гассиеве, отвечая на вопрос о будущих чемпионских боях

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик (25-0, 16 КО) считает равными шансы на успех британца Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и россиянина Мурата Гассиева (32-2, 25 КО) в очном противостоянии. Супертяжи могут встретится в объединительном чемпионском поединке до конца нынешнего года, но представитель РФ сильно уступает в габаритах.

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Такое мнение Усик выразил в эфире DZN Boxing. Наш соотечественник отметил, что оба его бывших соперника владеют сильным ударом, однако если Гассиеу не хватает физических данных для карьеры в королевском дивизионе, то Дюбуа полагается исключительно на свой нокаутирующий удар.

"Гассиев – сильнфй парень, у него сильный удар, но он мелковат. Хотя крепкий. Думаю, он может стать проблемой для Дюбуа. Я думаю, это поединок с шансами 50 на 50. Кто первый попадет в лицо, у того и будет преимущество. Даниель бьет очень жестко. Я это знаю. Я два раза с ним дрался. Но у него нет защиты", – сказал Усик.

Отметим, что Гассиев был назван полноценным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после того, как Усик отказался от всех своих титулов. В свою очередь Дюбуа владеет поясом Всемирной боксерской организации (WBО), который он отобрал у соотечественника Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый российский боксер Костя Цзю потребовал от Александра Усика провести реванш с Муратом Гассиевым.

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