УкраїнськаУКР
русскийРУС

Дюбуа поднялся с двух нокдаунов и нокаутировал непобедимого супертяжа в бою за пояс Усика. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,5 т.
Дюбуа поднялся с двух нокдаунов и нокаутировал непобедимого супертяжа в бою за пояс Усика. Видео

Британский боксер Даниэль Дюбуа (23-3, 22 KO) дважды побывал в нокдауне на старте поединка, но сумел переломить ход боя и досрочно победил соотечественника Фабио Уордли (20-1-1, 19 KO) Манчестере. 28-летний претендент остановил чемпиона в 11-м раунде и завоевал пояс WBO в супертяжелом весе, который ранее принадлежал Александру Усику.

Вечер бокса прошел 9 мая на Co-op Live Arena. Для Уордли это была первая защита титула, а Дюбуа проводил первый бой после поражения от Усика нокаутом летом прошлого года.

Поединок начался с сенсации. Уже в дебюте Дюбуа пропустил правый хук и оказался на канвасе.

В третьем раунде Уордли снова отправил соперника в нокдаун после правого бокового, однако развить успех не сумел.

После этого инициатива полностью перешла к претенденту. В четвертом раунде Дюбуа несколько раз тяжело попал справа и серьезно потряс чемпиона. Уордли начал пропускать все больше ударов, а к середине боя у него было разбито лицо и пошла кровь из носа.

Дюбуа регулярно зажимал соперника у канатов и был близок к досрочной победе еще в шестом, седьмом и восьмом раундах. Несмотря на тяжелое состояние, Уордли продолжал отвечать и сумел продержаться до чемпионских отрезков.

Дюбуа поднялся с двух нокдаунов и нокаутировал непобедимого супертяжа в бою за пояс Усика. Видео

Развязка наступила в 11-м раунде. Дюбуа перехватил атаку чемпиона, провел серию точных ударов и пошел на добивание. Рефери Ховард Фостер остановил бой, зафиксировав победу Дюбуа техническим нокаутом.

Таким образом, Дюбуа во второй раз в карьере стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Теперь на его счету 23 победы, 22 из которых завершились нокаутом.

Дюбуа поднялся с двух нокдаунов и нокаутировал непобедимого супертяжа в бою за пояс Усика. Видео

Согласно статистике Compubox, Дюбуа нанес 179 точных ударов из 391 выброшенного. Уордли попал 97 раз при 358 попытках.

Дюбуа поднялся с двух нокдаунов и нокаутировал непобедимого супертяжа в бою за пояс Усика. Видео

После боя Дюбуа заявил, что этот поединок стал для него серьезным испытанием.

"Это была настоящая война. Я был немного зажат в начале боя, но сумел собраться и победить. Я знаю, что у меня есть сердце. Я воин", – сказал Дюбуа.

Британец также поблагодарил Уордли за бой и отметил стойкость соперника.

"Он очень крепкий парень. Для меня честь разделить с ним ринг", – заявил новый чемпион.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

АнглияМанчестерДаниель ДюбуаФабио Уордли
Редакционная политика