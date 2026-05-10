Дюбуа поднялся с двух нокдаунов и нокаутировал непобедимого супертяжа в бою за пояс Усика. Видео

Британский боксер Даниэль Дюбуа (23-3, 22 KO) дважды побывал в нокдауне на старте поединка, но сумел переломить ход боя и досрочно победил соотечественника Фабио Уордли (20-1-1, 19 KO) Манчестере. 28-летний претендент остановил чемпиона в 11-м раунде и завоевал пояс WBO в супертяжелом весе, который ранее принадлежал Александру Усику.

Вечер бокса прошел 9 мая на Co-op Live Arena. Для Уордли это была первая защита титула, а Дюбуа проводил первый бой после поражения от Усика нокаутом летом прошлого года.

Поединок начался с сенсации. Уже в дебюте Дюбуа пропустил правый хук и оказался на канвасе.

В третьем раунде Уордли снова отправил соперника в нокдаун после правого бокового, однако развить успех не сумел.

После этого инициатива полностью перешла к претенденту. В четвертом раунде Дюбуа несколько раз тяжело попал справа и серьезно потряс чемпиона. Уордли начал пропускать все больше ударов, а к середине боя у него было разбито лицо и пошла кровь из носа.

Дюбуа регулярно зажимал соперника у канатов и был близок к досрочной победе еще в шестом, седьмом и восьмом раундах. Несмотря на тяжелое состояние, Уордли продолжал отвечать и сумел продержаться до чемпионских отрезков.

Развязка наступила в 11-м раунде. Дюбуа перехватил атаку чемпиона, провел серию точных ударов и пошел на добивание. Рефери Ховард Фостер остановил бой, зафиксировав победу Дюбуа техническим нокаутом.

Таким образом, Дюбуа во второй раз в карьере стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Теперь на его счету 23 победы, 22 из которых завершились нокаутом.

Согласно статистике Compubox, Дюбуа нанес 179 точных ударов из 391 выброшенного. Уордли попал 97 раз при 358 попытках.

После боя Дюбуа заявил, что этот поединок стал для него серьезным испытанием.

"Это была настоящая война. Я был немного зажат в начале боя, но сумел собраться и победить. Я знаю, что у меня есть сердце. Я воин", – сказал Дюбуа.

Британец также поблагодарил Уордли за бой и отметил стойкость соперника.

"Он очень крепкий парень. Для меня честь разделить с ним ринг", – заявил новый чемпион.

