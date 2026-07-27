"Многое изменилось": легенда бокса из РФ потребовал реванш Усик – Гассиев

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю выразил нелепое мнение о том, что реванш Александра Усика (25-0, 16 КО) и Мурата Гассиева (32-2, 25 КО) сейчас вышел бы конкурентным. По словам россиянина, с момента первого противостояния боксеров в 2018 года "многое изменилось".

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Об этом Цзю, который является членом Международного зала боксерской славы, заявил в интервью Boxing Scene. Представитель РФ добавил, что Гассиев справедливо стал полноценным чемпионом мира после того, как сам Усик отказался от всех титулов в пользу других супертяжей.

"Что значит, будто Гассиеву "подарили" титул? Ему просто вручили пояс без боев? Гассиев дрался и побеждал. Мурат заработал то, что у него есть. Гассиев – спортсмен, который должен просто выходить и делать свою работу. Все, что происходит за пределами ринга, его вообще не должно волновать. Сейчас я бы с удовольствием посмотрел бой Гассиев – Усик 2. Реванш был бы очень интересным: наверняка с тех пор многое изменилось", – сказал Цзю.

Напомним, Усик разгромил Гассиева в Москве в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе – 119-109, 119-109, 120-108. Ранее сам россиянин оценил решение Усика сделать вакантными все свои титулы.

Как сообщал OBOZ.UA, Мурат Гассиев оценил возможность проведения реванша с Александром Усиком, назвав украинца "боксером с именем".

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