Усик проиграет Фьюри и завершит карьеру в мае, – экс-чемпион мира

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи (36-8, 7 КО) сделал свой прогноз на бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 мая.

По мнению 43-летнего американца, который сейчас работает экспертом в боксе, британец победит в этой схватке.

"Усик проиграет Фьюри, а затем сразу же завершит карьеру. Он завершит карьеру ещё раньше, чем Теренс Кроуфорд. И вообще, он будет следующим из тех бойцов, которые завершат карьеру. Ничего плохого о нём не скажу. Солидный игрок в дивизионе. Но сразу же после поражения он поймёт, что у него нету шансов вернуться и вновь вернуть все титулы", - цитирует Малиньяджи Vringe.com.

Бывший чемпион мира считает, что Фьюри имеет абсолютное превосходство по антропометрическим параметрам.

"Несмотря на то, что Александр проделал крутую работу в хэвивейте, завоевал все эти три титула, но ему будет очень-очень сложно с этим здоровяком. Фьюри, конечно же, может вновь объявить о выходе на пенсию. Не поймите меня превратно, но этот чувак уходит на пенсию каждые две недели. Но я считаю, что в этом бою Усику не победить", – отметил Пол.

Малиньяджи уверен, что ужасный бой Фьюри против Фрэнсиса Нганну придаст Тайсону лишь необходимую мотивацию.

Эксперт полагает, что "Усик подумает о том, что он и так многого достиг в боксе", и на этом поставит точку.

Как сообщал OBOZ.UA, изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

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