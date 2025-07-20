Усик получил рекордный гонорар за бой против Дюбуа: что известно

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 15 КО) заработал $132 миллиона (5,5 миллиарда гривен) за бой против британца Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО). Сумма стала самым большим гонораром в карьере 38-летнего чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO.

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Он победил в реванше 27-летнего обладателя титула IBF. Об этом сообщает News Bet365.

Отмечается, что Дюбуа за бой с Усиком получил $71 миллион. Для обоих боксеров размер гонораров является рекордным в карьере. Призовой фонд боя составил более $200 миллионов.

Напомним, что 19 июля боксеры провели второй между собой поединок. 12-раундовый бой на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился нокаутом в пятом раунде. Усик во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Были опубликованы судейские записки, согласно которым украинский боксер побеждал по очкам в бою-реванше. После нескольких раундов Усик уверенно добавил в темпе, отправил соперника в нокдаун правым ударом, а затем добил левым боковым, оформив эффектный нокаут. OBOZ.UA опубликовал фото этих и других лучших моментов поединка.

На пресс-конференции после боя украинец признался, что нокаутировал "Иваном". По его словам, именно так называется левый размашистый боковой удар, которым он отправил британца в нокаут. Впервые этот прием он использовал еще в 2019 году, выступая в США в первом тяжелом весе.

Также чемпион объяснил свою победу над Дюбуа, назвал следующих соперников и перешел на украинский язык, сказав, кого благодарит особенно.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2023 года во Вроцлаве (Польша) Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятой трехминутке британец нанес запрещенный удар ниже пояса: момент вызвал скандал, из-за которого его команда подала апелляцию на результат, но ее отклонили.

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