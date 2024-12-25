Усик показал, как выглядит через два дня после реванша с Фьюри, и напомнил о своем прозвище. Фото

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) в субботу, 21 декабря, защитил свои пояса в реванше с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Наш соотечественник убедительнее смотрелся в ринге и заслуженно победил единогласным решением судей.

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Спустя два дня после поединка украинский боксер опубликовал первые фото вне арены в Эр-Рияде. Усик решил напомнить о своем прозвище – Кот. На снимках можно увидеть Александра с синяками на лице, которые остались после мощных ударов соперника, и кота, созданного из разных деталей по принципу конструктора.

"Здрасьте. The Cat", – подписал пост Усик на своей странице в социальной сети Instagram. Всего за час фото собрало 100 тысяч лайков и почти 400 комментариев.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

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