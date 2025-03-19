'Усик освободит титул WBO': в Британии раскрыли планы украинца

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) освободит пояс Всемирной боксерской организации (WBO). Наш соотечественник сделает это ради реванша с британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), после которого вновь подерется за все титулы королевского дивизиона.

Видео дня

Такое мнение выразил бывший боксер и аналитик talkSPORT Спенсер Оливер в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing. По его словам, Усик не станет драться с обязательным претендентом Джозефом Паркером (36-3, 24 КО), а после вероятной победы над Дюбуа выйдет на ринг с победителем боя новозеландца и Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

"Я уверен, что Усик освободит этот титул WBO, он сразится с Дюбуа, а затем Паркер будет повышен до полноценного чемпиона. Затем он сразится с Энтони Джошуа за пояс WBO. А победители боев сойдутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Вот такой путь я вижу. Заслуживает ли Джошуа шанса вновь побороться за титул ? 100%!" – сказал Оливер.

Напомним, Усик получил ультиматум от Всемирной боксерской организации (WBO), которая назначила ему обязательного претендента. Украинец спокойно отреагировал на такое развитие событий.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!