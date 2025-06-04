'А напоследок тебе стоит подраться со мной'. Стало известно, что предложили Усику перед реваншем с Дюбуа

Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) предложил Александру Усику (23-0, 14 КО) провести с ним последний бой в карьере. Тот ответил категорическим отказом.

Видео дня

Пять с половиной недель назад, на турнире Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) во Флоренции, Италия, Паркер столкнулся лицом к лицу с Усиком. Новозеландец предложил устроить бой в обозримом будущем, но украинец отмахнулся от этой идеи. Уже на следующий день был анонсирован реванш Усика с Дюбуа.

"Я подошёл к нему и сказал: "У тебя осталось два боя. Вероятно, следующий – с Дюбуа. А напоследок тебе стоит подраться со мной". А он такой: "Не-не-не". Мне кажется, Усик хочет только громкие и денежные бои. Думаю, что после Дюбуа он нацелен на Джошуа или Фьюри. Он мне тогда сказал: "Занимайся своими делами, не переживай. После того как я уйду, получишь свой шанс" – или что-то в этом духе", – цитирует Паркера The Rng.

"Мне бы очень хотелось проверить себя в бою с ним. Думаю, на сегодняшний день он — лучший боксёр, лучший тяжеловес нашего поколения", – добавил 33-летний уроженец Окленда.

Как сообщал ранее Паркер дал однозначный прогноз на победителя реванша Усик – Дюбуа. Джозеф восхитился Александром, которого назвал лучшим представителем королевского дивизиона в нынешнее время. Он добавил, что Дюбуа будет иметь шансы на победу благодаря своей силе.

Александр Усик и Даниель Дюбуа снова выйдут в ринг 19 июля в Лондоне. Перед реванше между соперниками уже состоялась дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой британец спровоцировал украинца – он толкнул Усика. Александр отреагировал на это, а перед пресс-конференцией сделал неожиданный жест.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!