Шевченко жестко отреагировал на судейский скандал после матча 'Динамо' и 'Полесья'

Украинская ассоциация футбола (УАФ) открыла служебное расследование в отношении арбитров, которые работали на матчах 19-го тура Премьер-лиги. При этом конкретные фамилии судей не называются, однако в центральной игре дня между житомирским "Полесьем" и киевским "Динамо" возникло много критики в адрес Николая Балакина и его бригады.

Соответствующее заявление на официальном сайте УАФ сделал президент организации Андрей Шевченко. Легендарный нападающий, который лично присутствовал на игре в Житомире, подчеркнул, что в УАФ недовольны уровнем арбитража в последних поединках.

"После последнего тура чемпионата Украины у нас возникло немало вопросов к арбитрам. Мы недовольны уровнем судейства в туре. Мы создаем все условия для комфортной работы судьям, они должны чувствовать высокую ответственность за свою работу и решения. Мы открыли служебные расследования в отношении некоторых арбитров и представителей комитета. Украинская ассоциация футбола ведет прозрачную политику в отношении всех аспектов своей деятельности. О результатах расследований мы сообщим общественности", – сказал Шевченко.

Напомним, "Динамо" обыграло "Полесье" 2:1. При этом Балакин и его бригада отменила один гол житомирской команды, назначила пенальти в ворота киевлян, а также не удалила защитника "бело-синих" Кристина Биловара. Президент "Полесья" Геннадий Буткевич потребовал расследовать решения арбитров.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Динамо" Игорь Костюк назвал логичной и справедливой победу команды над "Полесьем" в 19-м туре Премьер-лиги.

