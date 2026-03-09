Президент 'Полесья' потребовал расследовать 'грязные решения арбитров' в матче с 'Динамо'

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич потребовал от Украинской ассоциации футбола (УАФ) расследовать действия арбитра Николая Балакина в матче его команды с "Динамо". Босс "зелено-желтых", в частности, обвинил рефери как минимум в двух результативных ошибках, которые привели к победе киевлян.

Об этом говорится в открытом заявлении Буткевича, которое опубликовано на официальном сайте "Полесья". Президент житомирского клуба отметил, что арбитр принял "грязные решения", когда отменил гол его команды в первом тайме, а после перерыва не показал красную карточку защитнику "Динамо" Кристиану Биловару.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ БУТКЕВИЧА ПО МАТЧУ "ПОЛЕСЬЕ" – "ДИНАМО"

"Во-первых, настаиваем на публикации переговоров арбитров во время ключевых эпизодов игры, а именно:

– эпизода с отмененным голом Линдона Эмерллаха на 21-й минуте матча;

– эпизода на 49-й минуте первого тайма с грубой игрой высоко поднятой ногой игрока "Динамо" (Киев) Кристиана Биловара, которая создавала риск нанесения травмы игроку "Полесья" Линдону Эмерллаху.

Во-вторых, призываем соответствующие органы УАФ провести проверку на независимом полиграфе главного арбитра матча Николая Балакина и арбитра VAR Дениса Шурмана с целью установления причин грубых ошибок.

В-третьих, обращаемся с требованием к председателю комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль, консультанту по арбитражу УАФ Николе Риццоли и другим соответствующим должностным лицам УАФ предоставить публичную оценку работы арбитров в указанных эпизодах, а также сообщить о результатах рассмотрения указанных эпизодов и мере ответственности, которая будет применена к лицам, причастным к грубым ошибкам.

И напоследок. Лично я не сомневаюсь, что руководство клуба "Динамо" (Киев) не имеет никакого отношения к грязным решениям арбитров. Причины грубых ошибок необходимо искать в другом месте, чем и должны заняться соответствующие органы УАФ", – говорится в обращении президента "Полесья".

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Динамо" Игорь Костюк назвал логичной и справедливой победу команды над "Полесьем" в 19-м туре Премьер-лиги.

