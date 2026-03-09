Тренер 'Динамо' заявил, что команда все просчитала и законно выиграла скандальную битву лидеров УПЛ

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк назвал логичной победу своей команды над "Полесьем" в центральном матче 19-го тура Премьер-лиги. Наставник "бело-синих" подчеркнул, что его подопечные были лучше готовы физически, так как во втором тайме соперники из Житомира потеряли в резкости и скорости.

Об этом Костюк заявил на пресс-конференции после матча в Житомире, информирует официальный сайт "Динамо". По словам специалиста, он полностью доволен итоговым результатом, который позволил столичной команде сократить отставание от "Полесья" и вернуться в борьбу за медали.

"Мы анализировали соперника, смотрели их матчи. Было очевидно, что "Полесье" физически проседает во втором тайме, и мы отмечали это во время подготовки. В первом тайме игра была равна, ни одна из команд не имела преимущества и не выглядела более остро в атаке. Во второй половине игры нам удалось полностью завладеть инициативой: доминировали на поле, контролировали мяч, физически переиграли соперника и создавали моменты у его ворот. Уверен, мы могли забивать еще. Наша команда четко понимала план на игру, мы не случайно прибавили после перерыва", – объяснил Костюк.

Отметим, что игра получилась скандальной. В первом тайме судья отменил гол хозяев, а во втором назначил пенальти в ворота киевлян, а также не показал красную карточку защитнику "бело-синих" Кристиану Биловару. До этого журналисты раскрыли условия, при которых главный тренер "Динамо" сохранить свой пост по окончанию нынешнего сезона.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 марта в четвертьфинале Кубка Украины по футболу "Динамо" обыграло "Ингулец" из ПГТ Петрово Кировоградской области и стало первым полуфиналистом турнира. Встреча в Киеве завершилась со счётом 2:0, оба мяча были забиты после перерыва.

