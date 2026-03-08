Отмененный гол и пенальти 'паненкой'. 'Динамо' победило 'Полесье' в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" одержало выездную победу над "Полесьем" в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок на Центральном стадионе Житомира завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

С первых минут команды действовали жестко в борьбе, но опасных моментов было немного. Первую реальную возможность создали киевляне на 16-й минуте, когда Бражко пробил издали выше ворот.

На 21-й минуте Михайличенко перехватил мяч в центре поля и отдал передачу на Эмерллаха, который с пределов штрафной площади точно пробил в левый нижний угол ворот Волынца – 0:1. После просмотра ВАР главный арбитр Николай Балакин отменил взятие ворот.

Хозяева ответили несколькими атаками, а на 37-й минуте имели опасный момент. Назаренко прострелил с левого фланга на Эмерллаха, однако тот не попал в дальний угол.

Вскоре "Полесье" получило шанс легитимно открыть счет. На 38-й минуте арбитр назначил пенальти после игры рукой Коробова во время аута с левого фланга. Гуцуляк уверенно реализовал 11-метровый удар, исполнив его "паненкой" по центру ворот – 1:0.

Перед перерывом "Динамо" сравняло. На второй компенсированной минуте первого тайма Пономаренко принял подачу Коробова с правого фланга и с острого угла протолкнул мяч мимо Волынца – 1:1.

После этого Кристиан Беловар опасно сыграл в подкате, но избежал красной карточки.

По статистике первой половины встречи киевляне имели ощутимое преимущество по ударам: 7 против 2, из них 4 в створ ворот.

После перерыва "Полесье" пыталось больше контролировать мяч и создавать давление, но в итоге пропустило. На 70-й минуте Пихаленок забросил на правый фланг атаки для Пономаренко, а тот пробил низом в дальнюю в штрафной, оформив дубль.

Ближе всего к голу хозяева были на 70-й минуте. После подачи углового Сарапий пробил головой из центра штрафной, однако Нещерет достал мяч в дальней "девятке".

Несмотря на попытки житомирян сравнять счет в заключительные минуты, оборона "Динамо" выстояла. В итоге команда из Киева удержала победу со счетом 2:1.

