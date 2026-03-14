УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинская олимпийская чемпионка установила исторический антирекорд на Кубке мира по биатлону

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Джима показала худший результат в истории своей карьеры на 8-м этапе Кубка мира по биатлону в эстонском Отепяе. В спринтерской 35-летняя киевлянка она заняла 99-е место, установив личный антирекорд на соревнованиях такого уровня.

Видео дня

Биатлонистка сборной Украины допустила четыре промаха на двух огневых рубежах: три на первой стрельбе лежа и еще один на второй. С учетом штрафных кругов и скорости на дистанции она проиграла победительнице гонки Жюльи Симон более пяти минут.

По чистому времени на дистанции украинка также оказалась среди последних. По этому показателю она заняла 98-е место среди всех участниц и показала худший результат среди представительниц сборной Украины.

До старта в Отепяе Джима ни разу в карьере не финишировала ниже 85-й позиции. Предыдущим худшим результатом для нее оставались два 83-х места в спринтах Кубка мира в сезонах 2015/16 и 2022/23.

Юлия Джима

После повторения этого результата в Холменколлене биатлонистка в двух последующих сезонах лишь один раз завершала гонку вне топ-50: 65-е место в индивидуальной гонке в Рупольдинге в январе 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпиаде-2026 Джима проигнорировали представителей "Суспильне.Спорт", которые хотели взять у них комментарий после спринта. Спортсменка отказались общаться с журналистами и покинули микст-зону без интервью.

За несколько дней до этого Юлия не стала общаться с прессой после индивидуальной гонки.

В конце октября прошлого года Джима получила травму на тренировке – она неудачно упала и сломала палец на руке. Надежды на быстрое восстановление не оправдались, и процесс реабилитации затянулся, в результате чего спортсменка пропустила первые этапы Кубка мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe