Биатлонистка сборной Украины отказалась общаться с журналистами после гонки на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 и лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима не стала общаться с прессой после индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2026. 35-летняя киевлянка прошла мимо микст-зоны, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Видео дня

В индивидуальной гонке Джима заняла 53-е место, допустив три промаха. Для украинки это один из первых стартов сезона: она пропустила все соревнования на его старте и вернулась к выступлениям лишь в январе 2026 года.

Ситуацию подтвердил и комментатор "Суспільне.Спорт" Виталий Волочай. Он отметил, что Джима прошла мимо микст-зоны и не сказала ни слова ни журналистам Суспільного, ни другим представителям медиа. "И действительно. Нечего сказать же", – с сарказмом написал журналист у себя в Telegram-канале.

При этом болельщики в комментариях обратили внимание на возможную причину такого поведения. Юлия имеет небольшой дефект речи, который становится более заметным, когда она устает или волнуется.

Год назад в одном из интервью спортсменке действительно было сложно подбирать слова после гонки.

Пользователи предположили, что на этот раз Джима могла решить, что речь идет о флеш-интервью в прямом эфире, и просто постеснялась выходить к камерам после неудачного результата.

Официальных объяснений от самой биатлонистки на момент публикации не последовало.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!