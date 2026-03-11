Где смотреть 8-й этап Кубка мира по биатлону: календарь, расписание трансляций

8-й этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/2026 пройдет 12–15 марта в эстонском Отепяя на стадионе Tehvandi Sports Center. Программа включает мужской и женский спринт, гонки преследования, а также одиночную смешанную и классическую смешанную эстафеты.

Трасса в Отепяя расположена на высоте около 149 м над уровнем моря и проходит по холмистому рельефу с перепадом высот примерно от 147 до 187 м. Это компактная, достаточно техничная трасса с частыми подъемами и короткими рабочими участками, где важна силовая выносливость и способность быстро менять ритм. Стадион и стрельбище расположены очень близко к зрителям, а часть трассы проходит рядом с трибунами и лесными участками, благодаря чему спортсмены несколько раз оказываются в зоне стадиона и под постоянным давлением публики.

Особенность этапа связана и с календарем сезона: он проходит вскоре после Олимпийских игр-2026, поэтому на старт обычно выходят олимпийские призеры и чемпионы, что придает соревнованиям дополнительный статус и внимание болельщиков. Кроме того, этап в Отепяя проводится лишь второй раз в истории Кубка мира в странах Балтии, поэтому он считается редкой и заметной остановкой биатлонного тура.

Единственным транслятором турнира в Украине является "Суспільне Спорт": все соревнования показывают в прямом эфире на цифровых платформах и региональных каналах.

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует гонки и "Евроспорт", входящий в подписку "MEGOPACK" медиасервиса Megogo.

Женская сборная Украины: Александра Меркушина, Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарья Чалык, Елена Городна.

Мужская сборная Украины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.

8-й этап Кубка мира

12 марта 2026

16:15, спринт 10 км, мужчины

13 марта 2026

16:15, спринт 7.5 км, женщины

14 марта 2026

14:30, гонка преследования 12.5 км, мужчины

17:00, гонка преследования 10 км, женщины

15 марта 2026

13:35, одиночная смешанная эстафета

15:40, смешанная эстафета

*время киевское

