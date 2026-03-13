Джима финишировала 99-й в стартовой гонке предпоследнего этапа Кубка мира

Женская сборная Украины по биатлону провально стартовала на этапе Кубка мира в эстонском Отепяя. Наши девушки в спринтерской гонке показали ужасные результаты, а звезда сине-желтой команды Юлия Джима финишировала на 99-м месте среди 103 закончивших дистанцию участниц.

Украинки бежали очень медленно. Достаточно сказать, что лучшей в составе сборной стала Дарья Чалык, которая показала по скорости 70-й результат. Также ни одной из наших соотечественниц не удалось выбить все 10 мишеней на двух огневых рубежах.

У Джимы был поздний стартовый номер – 86-й. Уже на стрельбе лежа киевлянка три патрона пустила в "молоко", что сказалось на ее мотивации продолжать гонку. В итоге она отстала от победительницы чуть более, чем на пять минут.

"Золото" спринта в Опетяя завоевала француженка Жулья Симон. Трехкратная чемпионка Олимпийских игр-2026 на три секунды опередила другую победительницу Милана-Кортина Лизу Витоцци, а также 23 секунды соотечественниц Лу Жанмонно.

Как сообщал OBOZ.UA, сборную Украины по биатлону в составе Дмитрия Крюкова, Константина Марценюка, Ивана Стеблины и Кирилла Кульчицкого сняли с мужской эстафеты чемпионата мира среди юниоров как круговую.

