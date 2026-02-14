Биатлонистки сборной Украины отказались общаться с украинскими журналистами на Олимпиаде-2026. Видео

Биатлонистки сборной Украины Елена Городная и Юлия Джима проигнорировали представителей "Суспильне.Спорт", которые хотели взять у них комментарий после спринта на Олимпиаде-2026. Обе спортсменки отказались общаться с журналистами и покинули микст-зону без интервью, сообщил в прямом эфире шеф-редактор "Суспільне Спорт" Алексей Мандзий.

"После финиша мы слышали комментарии украинских спортсменок Александры Меркушиной и Кристины Дмитренко. К сожалению, Елена Городна отказалась общаться с журналистами "Суспільне спорт", а Юлия Джима традиционно не даёт интервью – это абсолютно типичное для неё поведение, так что на её комментарий рассчитывать не приходилось", – уточнил Мандзий.

Победу в спринте одержала норвежка Марен Кёркейде (0+0), которая финишировала за 20:40,8, опередив Осеан Мишлон (+3,8) и Лу Жанмонно (+23,7).

В целом гонка прошла без серьёзных ошибок у лидеров: большинство спортсменок справились с двумя стрельбами без промахов. Среди украинок лучшей стала Юлия Джима — 24-е место (+1:34,6), Александра Меркушина финишировала 42-й (+2:11,0), Христина Дмитренко — 54-й (+2:23,8), а Елена Городна — 76-й (+3:30,5).

