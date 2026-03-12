Украина впервые в истории выиграла чемпионат мира по скелетону и устроила протест на церемонии награждении. Фотофакт

18-летний украинский скелетонист Ярослав Лавренюк стал победителем юниорского чемпионата мира и принес стране первую в истории медаль на этом турнире. Во время церемонии награждения спортсмен вышел на подиум с фотографией Владислава Гераскевича в "шлеме памяти", выразив протест против запрета МОК на использование этого шлема на Олимпиаде-2026.

Лавренюк показал лучший результат на турнире сразу в двух возрастных категориях: U20 и U23. По сумме двух заездов украинец преодолел дистанцию за 1:53.52.

В зачете U23 второе место занял латвиец Давис Валдовскис, уступивший лидеру 0.18 секунды. "Бронза" досталась представителю Китая Гоцину Юю, его отставание составило 0.76 секунды. Еще один украинец Владислав Клименко вошел в шестерку сильнейших с результатом 1:54.75.

Победа Лавренюка стала первой медалью Украины в истории юниорского чемпионата мира по скелетону. До этого лучшим результатом украинских спортсменов на этом уровне было четвертое место Владислава Гераскевича в 2020 году.

Как сообщал OBOZ.UA украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Зимних Олимпийских играх-2026 прямо перед началом соревнований.

Причина: Спортсмен отказался снять "шлем памяти", на котором были изображены портреты украинских атлетов, погибших в результате российской агрессии.

Позиция МОК: Международный олимпийский комитет расценил этот жест как "политическую пропаганду" и нарушение правила 50 Олимпийской хартии.

Международный олимпийский комитет расценил этот жест как "политическую пропаганду" и нарушение правила 50 Олимпийской хартии. Судебное решение: Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Гераскевича, оставив дисквалификацию в силе.

