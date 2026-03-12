Операторы Ирана обучали РФ и первыми запускали 'Шахеды' по Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые удары беспилотниками Shahed по территории Украины осуществляли иранские операторы. По его словам, они запускали дроны во время обучения российских операторов БпЛА.

Об этом глава государства сказал во время общения с медиа вместе с президентом Румынии Никушором Даном. Заявление прозвучало во время ответа на вопрос журналистов относительно возможного размещения войск США на румынских базах и может ли это вызвать дополнительное напряжение у границы с Украиной.

Зеленский пояснил, что Иран давно является союзником России и помогал ей, в частности в сфере беспилотников.

Боевые учения

Президент отметил, что во время первых запусков ударных беспилотников российских операторов на местах не было. По его словам, запуск осуществляли специалисты из страны, откуда эти дроны прибыли.

"Мы знаем, как запускались первые "Шахеды". Русских операторов не было. Были операторы другой страны – страны, откуда приехали "Шахеды". Потому что надо было обучать их, и они их обучали в реальной войне", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что Иран помогал России оружием еще накануне полномасштабного вторжения. Поэтому, по его словам, говорить о возможном открытии какого-то "иранского фронта" некорректно, ведь сотрудничество между Тегераном и Москвой существует давно.

Размещение войск

Комментируя возможное размещение дополнительных сил США в Румынии, Зеленский отметил, что это решение принадлежит исключительно румынской стороне. Украина не участвует в соответствующих дискуссиях, поскольку не является членом НАТО.

"Румыния – член НАТО. Я думаю, любые дополнительные силы, наверное, усиливают страну. Безусловно, тем более, что это Соединенные Штаты Америки, это же союзники. Мы не являемся членом НАТО, чтобы дискутировать на эту тему более глубоко", – отметил он.

По словам президента, вопрос размещения военных контингентов на территории стран Альянса решают сами государства-члены и их союзники.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Зеленский прокомментировал обращение США относительно дронов-перехватчиков. Это обращение, по его словам, опровергло предыдущие заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Украина "не имеет карт".

