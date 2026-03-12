Ситуация в энергетике непредсказуемая, отключения накроют всю Украину: график на 13 марта
По всей Украине 13 марта будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Запланированное время – с 17:00 до 22:00. При этом, предупреждают энергетики, графики могут неожиданно меняться, ведь ситуация в энергосистеме непредсказуемая.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: ограничения вводятся не только для населения –для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
При этом для последних отключения будут длиться дольше. Ожидается, что графики будут применятся с 17:00 до 23:00.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Отключений света в Украине может стать меньше
Со своей стороны, эксперт по энергетике, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими – однако только в периоды потепления. Полностью же от них, по его словам, отказаться не получится – из-за потери около 60% генерации и постоянных российских атак.
Дело в том, отмечается, что даже при максимальной работе энергетиков и ПВО система остается уязвимой к регулярным атакам. А потому реальное улучшение ситуации, по его словам, возможно лишь при условии уменьшения обстрелов и отсутствия новых критических повреждений энергетической инфраструктуры.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, рассказал ранее вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль, в Украине существенно смягчились графики отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря снижению дефицита до 1 ГВт.
