'Возможно, нам надо было пенька, чтобы проснуться': лидер сборной Украины разобрала важный матч с Черногорией в отборе к Евробаскету-2027

Одна из самых опытных баскетболисток сборной Украины Татьяна Юркевичус считает, что нашей сборной не хватило времени для подготовки к матчу с Черногорией в отборе к Евробаскету-2027. Также "сине-желтых" подвела реализация, тогда как у соперниц залетало абсолютно все. Теперь после поражения 61:79 украинки находятся в затруднительном турнирном положении, уступая команде с Балкан по разнице мячей в личных встречах.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA после матча в Риге Татьяна отметила проблемы в защите нашей команды и рассказала, как восстанавливается после таких тяжелых матчей.

GGBET является титульным спонсором Федерации баскетбола Украины и женской национальной сборной Украины. Каждый матч национальной сборной — это событие, которое вместе переживают миллионы украинских болельщиков. Букмекерский бренд GGBET создан для тех, кто ценит реальные эмоции и ценит уникальный игровой опыт. Поддерживай Украину вместе с GGBET!

– Все расстроены, рассчитывали несколько на другую игру. И немножко нам не хватило времени, чтобы разобрать защиту Черногории, ее нападение и тому подобное. Поскольку у нас был достаточно короткий промежуток подготовки, но мы старались. Было очень много информации, у нас добавились новые игроки, поэтому эта коммуникация и эта сыгранность все-таки требуют большего периода времени, чем тот, что был. Но, конечно, старались, боролись... А результат вы знаете.

– Что пытались изменить в игре по сравнению с первым матчем? Ведь было понятно, что уже хорошо знаем с черногорками друг друга.

– Да, на самом деле у нас была совсем другая система игры по сравнению с первым матчем, потому что мы хотели сделать работу над ошибками, а получилось, к сожалению, хуже. И также будем учитывать тот факт, что в первом матче они вообще не забивали все свои трехочковые броски, а в этом поединке они забросили почти все.

Мы играли зонную защиту, которая не сработала против трехочковых бросков, поэтому это была наша ошибка. Где-то не успевали, где-то была неправильная ротация, поэтому так и получилось.

– То, что у нас пока нет чистой центровой, сильно влияло на игру?

– Мы старались больше играть в такой быстрый баскетбол, потому что Маша (Мириам – Ред.) и я, мы не такие достаточно высокие игроки, но уже исходим из того, что имеем. Девушки, которые могли бы закрыть эту позицию, к сожалению, из-за своих каких-то планов и других ситуаций не смогли приехать, поэтому думать, что это было бы лучше... Мы уже не узнаем. Пытались закрыть сами эту позицию.

– Насколько вам было трудно?

– Вообще для меня это не очень трудно, потому что я и в своем клубе играю на такой позиции. Для меня это довольно привычное дело, что я не такая высокая, но больше под кольцом. На самом деле я ожидала от нашей команды, что мы немножко больше будем забрасывать мяч в зону, чтобы можно было сделать какой-то перегруз и свободные броски. А мы немного сбились только на какие-то свободные броски.

Но будем делать работу над ошибками, скажем так. И посмотрим, потому что Болгария сама по себе более низкая команда, но они быстрее, поэтому надеюсь, возможно, получится остановить и вырвать у них эту победу. Потому что хочется все-таки попасть в следующий раунд.

– Во второй четверти, когда Черногория пыталась уйти в отрыв, нам удался собственный рывок и, показалось, что в защите тоже нашли противодействие, не давали набирать очки. За счет чего вам это удалось?

– Во второй и третьей четверти мы играли более личную защиту со сменой, и мне кажется, что это был лучший вариант, потому что это работало, можно было видеть по результату на табло, а в четвертой четверти тренер почему-то дал нам такую команду, чтобы мы играли снова эту зонную защиту. И они снова забили из угла трехочковые и открытые броски, поэтому пусть тренерский состав делает, так сказать, работу над ошибками, и мы что-то будем исправлять. Потому что, мне кажется, нужно было все-таки продолжать личную защиту и уже выигрывать эту игру.

– Как вы восстанавливаетесь после таких поединков?

– На самом деле еще до конца вечера я так немного анализирую сам по себе матч, могу немного расстроиться, сделать какой-то в голове анализ, но уже на следующий день стараюсь отпустить эту ситуацию, поскольку это уже в прошлом и его уже не переиграть. Поэтому просто двигаюсь дальше.

И конечно командой мы это обсуждаем, мы где-то имеем свои мысли и приходим к какому-то общему решению, что в следующий раз лучше не делать, и как-то оно уже идет дальше. Потому что будет новый день, новая игра, и нечего думать о прошлом.

– Будем надеяться, что в Болгарии все сложится.

– Я тоже очень надеюсь, потому что нам очень и очень надо.

– Ну, в нашем спорте так случается, что когда мы загнаны в угол, то как-то активнее выбираемся из него.

– Ну, возможно, нам тоже надо было немножко где-то такого пенька, чтобы мы немного проснулись и все-таки поняли, что непобедимых нет и надо бороться. Потому что результат есть, и он достаточно плохой для нашей команды, и я надеюсь, что все-таки мы все проснемся, так сказать, и с новыми силами, с новой такой злостью пойдем на площадку и выиграем эту игру.

21+

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданных в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!